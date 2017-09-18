Стротман: у сборной Нидерландов нет топ-игроков, которые были раньше

Полузащитник «Ромы» и сборной Нидерландов Кевин Стротман поделился мыслями о неудачных выступлениях его национальной команды в последние годы. Голландцы не смогли пробиться на Евро-2016 и рискуют пропустить ЧМ-2018.
«Для сборной Нидерландов настали сложные времена. У нас нет топ-игроков, которые были раньше. Нам нужно много работать и ждать прогресса новых футболистов. Кроме того, нам не везло в последнее время. У нас было много травм. На чемпионат мира будет сложно пробиться, но, уверен, время сборной Нидерландов ещё придёт», — цитирует Стротмана Football Italia.
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Можно ли представить чемпионат мира без Аргентины, Италии и Нидерландов? Существует риск, что до России не доберётся никто из них.