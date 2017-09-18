Гаджиев: Рязанцев очень самокритичный игрок, он слишком придирчив к себе

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после выездного матча 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:0) поделился впечатлениями от игры и ответил на вопрос о полузащитнике Александре Рязанцеве.
«Игра протекала так, как примерно и можно было представить. Мы сыграли в ту силу, в которую нам позволял «Локомотив», а он позволял мало. „Железнодорожники“ имели территориальное преимущество, но в футболе важно создавать моменты и проникать в зоны. А нам удавалось зоны перекрывать. У «Локо» были кое-какие моменты, но в основном после стандартов. А так — нет. Конечно, на ход повлиял быстрый гол, удачно забитый нами.
Причин что у побед, что у неудач бывает несколько. Если мы возьмем Месси в команду, то можно сказать, что у нас один фактор преображения. А так, первая причина спада, это отбор кандидатов. За последние годы мы потеряли 26 футболистов. Замену в клубах с низким уровнем финансирования найти тяжело. Где-то удается, где-то — нет. Системно делать это тяжело. Во-вторых, ряд наших футболистов не прошли всю подготовку. Третий фактор — в опорной зоне мы потеряли почти всех основных исполнителей. Мы знали, что у нас будет такой трудный старт. Понимали это, в том числе и руководство. И догадывались, что дальше возникнет непростой отрезок. Спасти нас может только работа на тренировках и профессиональное отношение тренеров и игроков.
Почему Рязанцев начал выходить на замену? Рязанцев функционально готов неплохо. Он очень самокритичный игрок, понимает, что может играть лучше, и слишком придирчив к себе. В некоторых случаях надо выходить на поле и быть наглее. Ему это нужно как раз. А так, он очень позитивный человек, толковый, рассудительный. Думаю, лучшие матчи он ещё сыграет", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.