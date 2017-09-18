Форбс: мне комфортно играть форварда, времена, когда я выступал защите, прошли

Защитник «Амкара» Фелицио Браун Форбс рассказал о травме, из-за которой он вынужден был покинуть поле в матче 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:0), а также поделился впечатлениями от самой игры.
«Получил по ноге, была судорога. Думаю, что потребуется два-три дня на восстановление. Не знаю, смогу ли принять участие в следующем матче.
Мы рады, что победили. «Локомотив» очень сильная команда, они много прессинговали, но мы смогли выстоять и победить. Планировали ли забить быстрый гол? Такой план есть всегда. Хорошо, если быстро забиваешь.
Гаджи Гаджиев использует меня как нападающего. Я уже давно играю на этой позиции, так же играл в «Анжи», и мне на ней очень комфортно. Времена, когда я играл в центре обороны, уже давно прошли», — передаёт слова Форбса корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.