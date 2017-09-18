«Локомотив» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ

«Локомотив» проиграл «Амкару» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
В дебюте матча «железнодорожники» справились с навесом Павла Комолова с углового, но Михаил Гащенков подобрал мяч у штрафной и вколотил его под перекладину.
«Локомотив», набрав 20 очков, идет третьим, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла. «Амкар» (8) — 14-й.
Видеообзор матча «Локомотив» — «Амкар» доступен на официальном сайте РФПЛ.
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