Иванович: на самом деле игра была тяжёлая, «Уфа» контратаковала и прессинговала

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Уфой» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«Как со здоровьем? Врачи сказали, что всё нормально. На самом деле игра была тяжёлая. Забили быстро, это нам помогло. 90 минут было тяжело играть, „Уфа“ активно контратаковала и прессинговала», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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