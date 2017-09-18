«Зенит» — «Уфа» — 3:0. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ

«Зенит» выиграл у «Уфы» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
На 9-й минуте Себастьян Дриусси выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл. В середине первого тайма уфимцы подумали, что мяч выскочил за пределы поля, но арбитр продолжил игру и назначил пенальти за игру рукой Азамата Засеева. Доменико Кришито уверенно реализовал 11-метровый.
На 77-й минуте Артем Дзюба отдал мяч Кристина Нобоа, который, в свою очередь, скатил его на подключившегося Александра Кокорина, а тот забил третий мяч в ворота гостей.
«Зенит» (24 очка) лидирует в таблице РФПЛ, опережая «Краснодар» на 3 балла. «Уфа» (10) — 11-я.
Видеообзор матча «Локомотив» — «Амкар» доступен на официальном сайте РФПЛ.