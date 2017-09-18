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«Зенит» — «Уфа» — 3:0. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ

18 сентября 2017, понедельник. 22:33 Футбол

«Зенит» выиграл у «Уфы» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 9-й минуте Себастьян Дриусси выскочил на рандеву с голкипером и спокойно его переиграл. В середине первого тайма уфимцы подумали, что мяч выскочил за пределы поля, но арбитр продолжил игру и назначил пенальти за игру рукой Азамата Засеева. Доменико Кришито уверенно реализовал 11-метровый.

На 77-й минуте Артем Дзюба отдал мяч Кристина Нобоа, который, в свою очередь, скатил его на подключившегося Александра Кокорина, а тот забил третий мяч в ворота гостей.

«Зенит» (24 очка) лидирует в таблице РФПЛ, опережая «Краснодар» на 3 балла. «Уфа» (10) — 11-я.

Видеообзор матча «Локомотив» — «Амкар» доступен на официальном сайте РФПЛ.

«Локомотив» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
18 сентября 2017, понедельник
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23:08 Гончаренко: пробуем оттянуть время ухода ветеранов из ЦСКА
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