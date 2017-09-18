Гончаренко: не сказал бы, что в 10-м туре РФПЛ были сенсации

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о неудачах «Спартака» и «Локомотива» в матчах с «Тосно» (2:2) и «Амкаром» (0:1) соответственно, а также поразмышлял, чем российский футбол отличается от европейского.
«Не сказал бы, что в этом туре были сенсации. Может быть, не совсем ожидаемо, что „Тосно“ вдесятером отыгрался в матче со „Спартаком“. А „Локомотив“ играл после перелёта, связанного с Лигой Европы. Думаю, ни для кого не новость, что это тяжело. По очкам, может быть, „Амкар“ и худший, но по игре и действиям в обороне это команда, с которой очень тяжело. Здесь нельзя говорить о сенсации.
Все российские команды умеют хорошо обороняться, и весь вопрос в том, забьёшь ли ты гол, чтобы раскрылась игра. РФПЛ очень сильно отличается от квалификации Лиги чемпионов. У нас своя специфика. Нельзя говорить, что там играют в футбол, а у нас не играют. Те же матчи с АЕК и „Янг Бойз“ — это когда мы боролись за инициативу, боролись в центре поля.
Там больше пробуют играть в контроль мяча, прессингуют на чужой половине поля. А у нас чуть другая ситуация, особенно в домашних матчах. Приезжающие к нам команды думают, как бы не пропустить и поймать нас на контратаках. Поэтому, может быть, и удалось одержать все победы в Лиге чемпионов", — сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».