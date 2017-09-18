Нобоа: Семак – сильный тактик, у него хорошая команда

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями после победы над «Уфой» в домашнем матче 10-го тура РФПЛ (3:0).
«Мы играли в хороший футбол, забили три мяча. Самое главное, сыграли на ноль. Это очень важно. У «Зенита» много хороших футболистов, обладающих отличными качествами. На тренировках главный тренер смотрит и выбирает лучших на данный момент. У меня много качественных конкурентов — Краневиттер, Паредес, Кузяев. Теперь ещё и Кирилл Капленко. Это молодой и хороший игрок, он отлично показал себя на тренировках. Хорошо, что у главного тренера такой широкий выбор.
Несмотря на крупный счёт, игра была сложной. «Уфа» очень хорошо и компактно оборонялась. Сергей Семак – сильный тактик, у него хорошая команда. Эпизод с пенальти? Всё произошло очень быстро. Я не видел, ушёл ли мяч за линию поля.
Рады ли, что «Локомотив» проиграл? Осталось играть 20 матчей. Мы должны показывать хороший футбол и побеждать. Также нас ждёт трудная игра с «Динамо СПб» в Кубке России. «Зенит» хочет победить», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.