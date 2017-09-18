Гончаренко: если руководство решит продать Головина в топ-клуб, я соглашусь

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о том, может ли полузащитник команды Александр Головин перейти в лондонский «Арсенал». Слухи по поводу возможности этого трансфера ходили минувшим летом.
«Может ли Головин уйти в „Арсенал“? Могу точно сказать, что если руководство будет готово продать Головина в топ-клуб, то и я буду согласен на его уход. Мы не имеем права чинить препятствия, если это топ-клуб из топ-чемпионата, когда футболист находится в таком возрасте и ещё растёт», — сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».
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