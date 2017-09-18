Фернандеш: считаю, основная задача «Локомотива» — быть в топ-5

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от поражения в матче 10-го тура РФПЛ с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Мы имели много моментов для взятия ворот, но не удалось забить. „Амкар“ хорошо оборонялся. Считаю, основная задача „Локомотива“ — быть в топ-5. Да, все хотят стать чемпионами, но основная задача — попадание в пятёрку.
Что касается Лиги Европы, ничья в Дании — неплохой результат на выезде. В следующей игре в Лиге Европы мы должны сыграть лучше, чем сегодня.
Не подошли к трибунам? Не думаю, что это главная вещь, которую нужно выделить из сегодняшнего дня. Мы всегда подходим к нашим болельщикам. Может быть, не все игроки, а какая-то часть, но тем не менее", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.