Булатов: Каррера не виноват, виноват тренер «Спартака» по физической подготовке

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов высказал мнение о причинах неудач красно-белых в нынешнем сезоне и прокомментировал пост Дениса Глушакова в «Инстаграме».
«Сливание Массимо Карреры – это исключено. Разве это может сделать Петкович, который в команде всего два месяца? Уверен, что разногласий в коллективе нет. Слухи об отставке преждевременны, Каррера не виноват. Неудачи «Спартака» из-за того, что сменился тренер по физической подготовке. Поэтому красно-белые не готовы показать тот уровень, который показывали весной. Уверенность и слаженные взаимодействия прошлого сезона помогли спартаковцам вытаскивать матчи в любом состоянии. Неважная селекция и постоянная ротация состава привели москвичей в ужасное состояние.
«Кипиш разводить» действительно рано. Руководство клуба и тренерский штаб должны поставить задачу — мобилизоваться и найти выход из кризиса. Тяжело играть на два фронта, но надо сделать выводы и постараться выйти из этой ямы», — сказал Булатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.