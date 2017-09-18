Гащенков: в офисе «Локомотива-2» сказали искать новую команду, потому что старый

Полузащитник «Амкара» Михаил Гащенков после выездного матча 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:0) поделился впечатлениями от игры.
«Надеялись сегодня победить. Всё-таки «Локомотив» — хорошая команда, сейчас на ходу. Нам это удалось, ребята — молодцы. Гол, конечно, изменил исход встречи, «Локомотив» хотел отыграться. Но мы бы и так играли вторым номером и ловили бы соперника на контратаках.
Я не воспитанник «Локомотива». Просто был в системе клуба. Конечно, приятно забивать. Но так же приятен любой гол. Три же, не четыре очка дают за этот матч. Просто «Локомотив» один из лидеров чемпионата. Почему ушел из «Локомотива»? Вызвали в офис «Локомотива-2» и сказали, что надо искать новую команду, потому что старый. Мне было 22, наверное. Сказали, в команде будет смена поколений.
Нам надо исправлять ситуацию. Паники в команде нет, все знают, как надо. Сегодня продемонстрировали самоотдачу. Думаю, мы продолжим так же биться, бороться за результат. И исправим ситуацию. Что сказал Гаджиев в перерыве? Ничего, просто подсказал, что надо исправить. Что исправить? Тайна», — передаёт слова 25-летнего игрока корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.