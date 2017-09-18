Обляков: «Уфа» настраивалась серьёзно — не знаю, почему так получилось

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в выездном матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«Начали не очень хорошо. Настраивались серьёзно — не знаю, почему так получилось. Пенальти? Может, был, не могу судить сразу. Проиграли и проиграли, сложно сказать, почему.
Стадион отличный, поле тоже неплохое. Поддержка Семака на трибунах? Сергей Богданович в «Зените» — не чужой человек, поэтому так было, наверное", — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.