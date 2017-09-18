Гаджиев: если Сёмин говорит, что судья чудил, то какая-то правда в этом есть

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после выездного матча 10-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:0) ответил на вопрос о судействе бригады Кирилла Левникова.
"Юрий Сёмин сказал, что судья чудил? Если такой специалист, как Юрий Павлович, говорит об этом, значит, в его словах есть не то чтобы абсолютная истина, но какая-то правда. Он ведь достаточно объективный. На бровке и он, и порой я — эмоциональные. А в относительно спокойной ситуации после игры Сёмин достаточно взвешенно оценивает ситуацию.
Так что, наверное, какие-то моменты вызвали сомнения. Но для меня в этих ситуациях самое главное, чтобы не было принципиального, преднамеренного судейства против моей команды. Если ошибается — не страшно. Все мы допускаем ошибки. А вот если предвзятость, то она вызывает возмущение. Сегодня я ее против «Локомотива» не увидел", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.