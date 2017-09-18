Засеев: у «Зенита» игроков — на два состава, их основу никогда не угадаешь

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в выездном матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«Скованно начали, не так мы планировали. Ситуация сейчас у команды не очень хорошая — выиграть не можем. Нужно преодолеть это. Стараемся слушать установку тренера, но не выходит это на поле. Думаю, дело в психологии. Нужно прервать безвыигрышную серию.
Угадали с составом соперника? У «Зенита» игроков — на два состава, никогда не угадаешь, не в этом причина поражения. Сейчас будет кубковый матч — нужно исправляться, чтобы забыть о поражении", — передаёт слова Засеева корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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