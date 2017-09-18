Кришито: Манчини — один из лучших тренеров в мире, он смог найти нужные схемы

Защитник «Зенита» Доменико Кришито после победы над «Уфой» в домашнем матче 10-го тура РФПЛ (3:0) поделился мыслями о работе в питерском клубе соотечественника — Роберто Манчини.
«Мы и раньше знали, что Манчини — один из лучших тренеров в мире. Сложно тренировать, когда у тебя так много новых игроков, но он нашёл подходящие позиции для футболистов. Того же Кокорина поставил вперёд, и мы видим, как Александр помогает нашей команде, забивает много голов. Просто Роберто смог найти нужные схемы и нужные позиции.
Не сказал бы, что у нас много фланговых атак. Мы одинаково сильно играем и в центре, и на флангах. У нас собраны профессионалы, хорошие исполнители. Например, сегодня вышел Нобоа, который до этого, может быть, не так часто оказывался в составе, но он помог команде. Каждый выкладывается на сто процентов, независимо от того где играет. Когда выкладываемся на сто процентов, то зарабатываем очки и одерживаем победы», — сказал Кришито в эфире программы «После футбола».