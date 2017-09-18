Пауревич: судья ошибся, назначив пенальти, но «Уфа» сама виновата в поражении

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в выездном матче 10-го тура российской Премьер-Лиги.
«Пенальти? Конечно, это ошибка судьи! Но ничего нового сказать не могу. Мяч вышел, не знаю на сколько, сантиметров на 30, наверное, за боковую. Бывает, что поделаешь. Сами виноваты, что проиграли. Не судья, не соперник — сами.
В следующей игре нужно больше эмоций показать, больше пахать и работать. Не хватило в этом матче эмоций и желания, в первые 15 минут особенно. В первом голе вообще не знаю что было: у нас семь человек, а упустили двоих. Так нельзя. Будем анализировать и постараемся быть готовыми к следующей игре совсем иначе", — передаёт слова Пауревича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
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