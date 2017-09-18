Гончаренко: посыл такой, что ЦСКАА можно играть на равных и с футболистами «МЮ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов (27 сентября).
«Понятно, что „Манчестер Юнайтед“ — это фаворит матча. Но против любой команды можно играть. Можно побеждать, можно играть красиво. Рисунок игры зависит от того, с кем ты играешь. Можно посмотреть на то, как тот же „Юнайтед“ будет выглядеть в матче с „Барселоной“. Нам важно, чтобы мы дали правильный посыл команде. Если будем говорить о том, что это топ и победить невозможно, то с таким настроением и выйдем на поле. Мы должны понимать, что сделаем всё возможное, чтобы набрать очки. Посыл такой, что можно играть на равных и с этими футболистами.
Нам нельзя думать о том, что мы займём первое, второе или третье место в группе в Лиге чемпионов. Нужно готовиться к каждому отдельному матчу. Но, если чуть забежать вперёд, на мой взгляд, два самых важных матча будут с „Базелем“. После них останутся два тура, и тогда, думаю, ситуация уже будет ясна. И всегда помогает, когда есть явный лидер, набирающий очень много очков», — сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».