Гончаренко: стремлюсь найти Оланаре какое-то оптимальное применение

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о перспективах молодых форвардов команды — Аарона Оланаре, Тимура Жамалетдинова и Фёдора Чалова.
«Оланаре очень много пропустил, достаточно долго лечился. Мы в это время уже наиграли связи, и он из тех футболистов, которым нужна игровая практика. Учитывая, что связи у нас очень хорошие — Жамалетдинов, Чалов, Витиньо. По крайней мере, на данный момент что-то менять не хочется. Хотя понятно, что игр много. Думаю, Оланаре ещё будет приносить пользу.
Критика Оланаре? Надо понимать, какой бы обоймой ты ни располагал, всегда найдётся объект для критики. Сейчас это происходит с ним. Моя задача — оберегать футболиста, видеть, как он работает на тренировках, и направлять его на то, что он ещё нам поможет. Я стремлюсь найти ему какое-то оптимальное применение. Ни о каком искусственном втягивании российских игроков в состав речи быть не может.
Воспитанники должны знать командную структуру, быть хорошо готовыми физически, должны понимать, как атаковать и обороняться. При первой возможности стараюсь дать им шанс, поскольку, в любом случае, это будущее. Будем ли мы видеть пару Жамалетдинов — Чалов с первых минут? Не всё сразу. Вполне возможно, действительно, увидим, причём в ближайших матчах. Если они уже заканчивали вместе, то почему не могут начинать?» — сказал Гончаренко в эфире программы «После футбола».