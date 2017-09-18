Голевая передача Хурадо помогла «Эспаньолу» одержать первую победу в Примере

«Эспаньол» выиграл у «Сельты» в матче четвёртого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Эспаньол» одержал первую победу в турнире.
На 10-й минуте отличился Херар Морено. В середине первого тайма Пабло Пьятти с передачи экс-игрока «Спартака» Хосе Хурадо удвоил преимущество хозяев. На 69-й минуте Андреу Фонтас отыграл один мяч.
«Эспаньол», набра 4 очка, занимает 16-е место в таблице, «Сельта» (3) — 17-я.