Кавани: правда в том, что проблем между мною и Неймаром нет

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани прокомментировал эпизод, который произошёл в матче 6-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (2:0). В одном из моментов защитник Дани Алвес не дал Кавани пробить штрафной, отдав мяч Неймару, а позже уже Кавани не позволил бразильскому форварду исполнить пенальти.
«Не знаю, почему люди верят во все эти истории. Думаю, это обычные вещи, которые порой происходят в футболе. Узнал об этой истории от брата. Он сказал, что люди обсуждают наш конфликт из-за штрафного, что у нас с Неймаром проблемы. Правда в том, что проблем нет.
Неймар только прибыл в команду, его адаптация проходит отлично, и все это видят", — цитирует Кавани El Universal.
Неймар отписался от Кавани в «Инстаграме» после матча с «Лионом»