Ловчев: а не рано ли мы ввели Карреру в ранг великих тренеров?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением, почему в нынешнем сезоне подопечные Массимо Карреры часто пропускают в концовках матчей.
«Сегодня „Спартак“ — это не та команда, которая играла в прошлом году. Даже по эмоциям. Мы видим, как сейчас сидит Каррера на лавочке. Молодой тренер не справился с тем, что будет следующий год, на „Спартак“ полезут и прочее. Мы видим одну и ту же ошибку „Спартака“: с „Динамо“ на 93-й минуте пропускает, с ЦСКА ведёт — проигрывает, с „Локомотивом“ ведёт 2:0 — получает, с „Марибором“ упускает победу, а теперь „Тосно“. Надо спросить, а не рано ли мы ввели Карреру в ранг великих тренеров? Это молодой тренер, который сейчас очень много ошибается, в том числе по составу и, видимо, по отношениям. Мы увидели два эпизода, которых раньше не было: сначала Адриано недоволен тем, что его меняют, и не подходит к тренеру, и то же самое сейчас делает Таски.
По сути замена Таски, может, и правильная. Но как Каррера перед ним ходил и извинялся? Тренер не должен извиняться. Видно, что Массимо сейчас ошибается. Тренер, который уже столько раз наступал на одни и те же грабли, должен сделать то, что сделал „Краснодар“, у которого 11 человек взяли мяч, устроив квадрат. Это тренерское. Во время тренировок надо объяснять — в таких ситуациях просто берём мяч под контроль.
Ходят известия такие, что Каррера зашёл в раздевалку и сказал: „Вы что, меня плавите, хотите избавиться от меня?“ Это что, это тренер, да? Можете представить, чтобы Бесков зашёл в раздевалку с такими словами? Да он бы быстрее всех разогнал там. Опыта у Карреры мало, он его набирается, а обучение платное. Кто-то скажет, что на „Спартаке“ не надо учиться. Да нет. Он из этого должен выйти совершенно другим. Но, когда звучит фраза „вы что, меня плавите?“, я такого продолжения работы тренера не знаю», — сказал Ловчев в эфире «8-16».