Вермален включён в заявку на игру «Барселоны» впервые в сезоне

Бельгийский защитник «Барселоны» Томас Вермален впервые в текущем сезоне попал в заявку каталонского клуба и имеет шанс принять участие в матче с «Эйбаром» в рамках пятого тура Примеры, который пройдёт 19 сентября на «Камп Ноу».
Как сообщает клубная пресс-служба каталонцев, на поле смогут выйти Алейкс Видаль и Лука Динь, ещё не игравшие в текущем месяце. В то же время в заявке «Барселоны» на домашнюю встречу с «Эйбаром» не нашлось места для Самюэля Юмтити, Пако Алькасера, Андре Гомеша и Арды Турана.