Источник: в РФС рассматривают возможность отставки Будогосского

В РФС всерьёз рассматривается возможность отставки главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, утверждают «Известия» со ссылкой на источник в Доме футбола.
Поводом для кадровых перестановок в департаменте могут стать недовольство судейством со стороны ведущих команд РФПЛ, ряд публичных конфликтов с руководителями клубов, а также разногласия с частью межрегиональных объединений и региональных федераций относительно распределения полномочий при формировании списков судей на сезон.
Сам Будогосский отметил, что не придаёт значения данным слухам.
«На сегодняшний день я продолжаю трудиться на должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. Я не обращаю внимания на разговоры о моём возможном уходе с этого поста. У меня есть руководитель — Виталий Мутко, и только он может принять решение относительно моей отставки. Если он посчитает нужным меня уволить, то сделает это. А пока я продолжаю работать. Я не считаю, что у нас с Гинером был какой-то конфликт. Он высказал свою позицию относительно конкретной ситуации, я — свою. Считаю, что всё это было в футбольном правовом поле», — сказал Будогосский.