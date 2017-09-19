В Бразилии к концу года будет введена система видеоповторов

Администрация Конфедерации футбола Бразилии приняла решение ввести использование системы видеоповторов в заключительных турах национального чемпионата. Таким образом, технологии появятся уже в текущем календарном году, сообщает пресс-служба организации. В настоящее время проходят тесты системы, ведётся теоретическая и практическая подготовка.
Глава бразильской Конфедерации футбола Марко Поло Дель Неро настаивает на скорейшем введении видеоповторов в матчах Серии А в связи с последними ошибками арбитров.