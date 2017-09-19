Заболотный: пусть Федун говорит, а я буду делать свою работу на поле

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный, сравнявший счёт в матче десятого тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2), прокомментировал высказывание владельца красно-белых Леонида Федуна.
«Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал», — сказал ранее Федун.
«Ну, на мне он крест никак не может поставить. К моей карьере Федун никакого отношения не имеет. Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле. Конечно, постараюсь забить «Спартаку» ещё», — цитирует Заболотного «Спорт-экспресс».