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Рафаэль Маркес вернулся к тренировкам после обвинений в связях с наркокартелем

19 сентября 2017, вторник. 03:47 Футбол

Мексиканский защитник Рафаэль Маркес приступил к тренировкам в своей команде «Атлас» после того, как получил в свой адрес обвинения в сотрудничестве с наркокартелем Рауля Флореса Эрнандеса. Об этом сообщает клубная пресс-служба

38-летний футболист в связи с этой ситуацией пропустил больше месяца, отрицая причастность к наркоторговле и заявляя, что будет использовать любые методы, чтобы убрать своё имя из списка лиц, попавших под санкции министерства финансов США. В лист также попали футбольная школа Маркеса, его благотворительный фонд, а также ещё 21 человек и 42 мексиканские компании. Активы всех субъектов, которые попали в список, были заморожены.

В США экс-защитника «Барселоны» Маркеса обвинили в пособничестве наркомафии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Рафаэль Маркес - футбол
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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