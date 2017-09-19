Рафаэль Маркес вернулся к тренировкам после обвинений в связях с наркокартелем

Мексиканский защитник Рафаэль Маркес приступил к тренировкам в своей команде «Атлас» после того, как получил в свой адрес обвинения в сотрудничестве с наркокартелем Рауля Флореса Эрнандеса. Об этом сообщает клубная пресс-служба
38-летний футболист в связи с этой ситуацией пропустил больше месяца, отрицая причастность к наркоторговле и заявляя, что будет использовать любые методы, чтобы убрать своё имя из списка лиц, попавших под санкции министерства финансов США. В лист также попали футбольная школа Маркеса, его благотворительный фонд, а также ещё 21 человек и 42 мексиканские компании. Активы всех субъектов, которые попали в список, были заморожены.
В США экс-защитника «Барселоны» Маркеса обвинили в пособничестве наркомафии