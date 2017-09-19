«Шальке» готов платить Горецке рекордные для клуба € 10 млн в год

Руководство «Шальке-04» намерено удержать в составе Леона Горецку и готово пойти на беспрецедентный шаг, предложив футболисту новый контракт с заработной платой в размере € 10 млн в год. Столько в Гельзенкирхене не платили ни одному игроку, подчёркивает издание Kicker.
Средняя зарплата футболистов в «Шальке» составляет около € 2 млн в год, а Франко ди Санто и Евгений Коноплянка зарабатывают порядке € 4 млн.
К персоне Горецки проявляет интерес несколько ведущих европейских клубов. Срок действия соглашения вице-капитана с «Шальке» истекает летом 2018 года.
Тённис: «Шальке-04» сделает всё, чтобы удержать Горецку в своих рядах