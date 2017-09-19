Варга: пока рано делать выводы о работе Слуцкого в «Халл Сити»

Известный футбольный агент Шандор Варга, занимавшийся трудоустройством Леонида Слуцкого в Англии, считает, что в настоящий момент преждевременно судить о работе российского специалиста в «Халл Сити».
«12 команд Чемпионшипа ставят перед собой задачу выйти в Премьер-лигу. Попадание в элиту даёт клубам огромные деньги от продажи прав на ТВ-трансляции и, конечно, престиж. Так что конкуренция в этом чемпионате очень серьёзная. Я бы сказал, что Чемпионшип входит в пятёрку сильнейших лиг мира.
Что касается конкретно Леонида Слуцкого, то пока рано делать выводы о его работе, прошло не так много времени. Насколько я знаю, у него налажен контакт с игроками и руководством «Халла» — они довольны совместной работой. В клубе царит хорошая атмосфера, футболистам нравится тренировочный процесс и общение. Но главной по-прежнему остаётся цель — вернуться в Премьер-лигу», — приводит комментарий агента издание «Известия».
После восьми туров «тигры» занимают 17-е место в турнирной таблице, располагая 8 очками.