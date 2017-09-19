Ушедший из «Тосно» Гутор признан лучшим игроком тура на Украине

Белорусский голкипер Александр Гутор, покинувший состав «Тосно» и присоединившийся к одесскому «Черноморцу», признан лучшим игроком девятого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации. Вратарь более чем в два раза опередил хавбека «Александрии» Сергея Старенького, также претендовавшего на это звание.
Гутор показал отличную игру в противостоянии «Черноморца» и «Шахтёра» и несколько раз спас «моряков» от пропущенных голов. Игра в Одессе завершилась со счётом 0:0, победная серия чемпионов Украины на этом прервалась.
Ушедший из «Тосно» вратарь Гутор продолжит карьеру в одесском «Черноморце»