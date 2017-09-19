Толиссо: фанаты на «Фельтинс-Арене» будут против нас, это придаст мотивации

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо поделился ожиданиями от матча 5-го тура Бундеслиги с «Шальке». Встреча пройдёт 19 сентября в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена», начало — в 21:30 мск.
«Я знаю, что у них отличный стадион, один из лучших в Германии. Многие болельщики на нём будут против нас. Но мы к этому привыкли. Это придаст нам дополнительную мотивацию», — приводит слова Толиссо официальный сайт «Баварии».
Ранее наставник мюнхенцев Карло Анчелотти сообщил, что в предстоящем матче не сыграет полузащитник Арьен Роббен.