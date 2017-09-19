Карвахаль: Моуринью не считал меня готовым для выступления в «Реале», и я ушёл

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, почему в своё время был вынужден покинуть «Королевский клуб» и перейти в леверкузенский «Байер». Произошло это в 2012 году, когда «сливочных» возглавлял нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Моуринью не считал меня готовым для выступления в «Реаля», и я ушёл. Потом я вернулся в «Реал», но он покинул клуб. Так что наши дороги разошлись. Теперь каждый из нас выполняет свою работу как можно лучше», — приводит слова Карвахаля Marca.
25-летний Карвахаль продлил контракт с испанским грандом до лета 2022 года.
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