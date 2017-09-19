Анчелотти не согласен с Сакки, что потерял желание и страсть к работе

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слова экс-наставника «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки. Последний, в частности, выразил мнение, что его 58-летний соотечественник с возрастом потерял страсть к игре и желание.
«Я всё ещё испытываю огромную страсть к игре и работе. Мне нравится работать и находить решения для своей команды. Да, это правда, что мы не показывали игры соответствующего уровня. Но правда и то, что мы выиграли шесть из семи матчей», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.
По итогам 4 туров Бундеслиги «Бавария» набрала 9 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.