Дибала: все мои голы одинаково важны

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что считает все свои голы одинаково важными, а также подчеркнул, что очень ценит аплодисменты фанатов «Сассуоло», которыми те наградили его после матча 4-го тура Серии А. Туринцы одержали выездную победу — 3:1, а Дибала оформил хет-трик.
«Все мои голы одинаково важны. Самое главное, что они помогают команде. Некоторые из них более красивы, некоторые — менее, но все они важны — это имеет основное значение.
Аплодисменты болельщиков «Сассуоло»? Приятно, когда люди ценят твою игру. Я очень уважаю своих товарищей по команде и соперников", — приводит слова Дибалы Football Italia.
Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»