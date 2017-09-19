Жена Бонуччи: Леонардо покинул «Ювентус» не из-за ссоры с Аллегри

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи минувшим летом покинул «Ювентус» вовсе не из-за конфликта с главным тренером туринцем Массимилиано Аллегри. Об этом рассказала жена Бонуччи Мартина Маккари.
«Его решение сменить команду не было связано с ссорой с Аллегри. Я считаю, что в профессиональной обстановке баланс между всеми сторонами является ключевым. Леонардо решил уйти из-за перипетий в окружающей среде, но теперь он спокоен и отдаётся новому приключению.
Он сам решил перейти в «Милан», а я просто была рядом, как и положено хорошей жене. По крайней мере, в нашей семье больше не будет дерби (сын Бонуччи Лоренцо — большой поклонник «Торино» и Андреа Белотти. — Прим. «Чемпионата»)", — приводит слова Маккари Football Italia со ссылкой на Rai Radio 1.