Вальверде: лидер турнирной таблицы? Ещё месяц назад люди хватались за головы

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что предпочитает не концентрироваться на том, что говорят о команде со стороны. Наставник сине-гранатовых также подчеркнул, что мнения людей меняются очень быстро.
«Единоличный лидер турнирной таблицы? Это нечто изменчивое. Ещё месяц назад люди хватались за головы, а теперь такое впечатление, что они более спокойны. Но мы не знаем, что произойдёт через месяц. Нужно выигрывать следующий матч и больше ни о чём не думать. Необходимо забыть о шуме со стороны», — приводит слова Вальверде AS.
По итогам 4 туров Примеры каталонцы набрали 12 очков и возглавляют турнирную таблицу.
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