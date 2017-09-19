Салихамиджич не обеспокоен слухами о возможном переходе Левандовского в «Реал»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич отметил, что его не беспокоят последние события, связанные с нападающим команды Робертом Левандовским. Ранее Левандовски, в частности, высказал мысль о том, что в данный момент в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Левандовски выразил сожаление в связи с тем, что немецкий гранд не способен соответствовать платёжеспособности таких команд, как «ПСЖ» и «Барселона». В результате его подверг резкой критике председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге. После этого появились слухи о том, что Левандоивски может перейти в мадридский «Реал», однако сам игрок назвал это вздором.
«Я вообще не раздражаюсь из-за этого. Левандовски дал настоящий ответ на поле, а остальное меня не интересует», — цитирует Салихамиджича tz.