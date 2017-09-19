«Барселона» летом предложила за Гризманна € 140 млн

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде был заинтересован в услугах нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, утверждает Onda Cero.
Согласно информации источника, каталонский клуб летом предложил за футболиста сборной Франции € 140 млн, однако «Атлетико» отклонил предложение. Кроме того, сообщается, что приобретение Гризманна было бы по душе форварду сине-гранатовых Лионелю Месси.В данный момент сумма трансферной компенсации за Гризманна составляет не менее € 200 млн. В услугах футболиста был заинтересован и «Манчестер Юнайтед».
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