Хёведес — в общей группе «Ювентуса», Де Шильо продолжает восстанавливаться

«Ювентус» продолжает подготовку к матчу 5-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной». Встреча состоится 20 сентября в Турине.
В преддверии матча в общую группу вернулся защитник Бенедикт Хёведес, который минувшим летом перешёл в «Ювентус» из «Шальке-04», но участия в матчах чемпионата пока не принимал. При этом другой игрок обороны Маттиа Де Шильо продолжает восстанавливаться после травмы и с «Фиорентиной» не сыграет.
После четырёх туров «Ювентус» занимает в итальянской Серии А 2-е место, а «Фиорентина» расположилась на 8-й строчке. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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