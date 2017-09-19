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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Эррера рассказал, кого считает лучшим вратарём в мире

19 сентября 2017, вторник. 09:23 Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера высказал мнение, что в настоящий момент считает лучшим в мире голкипером своего одноклубника Давида Де Хеа.

«Я уважаю таких вратарей, как Мануэль Нойер, Джанлуиджи Буффон и Марк-Андре тер Штеген, но сейчас Давид является лучшим в мире. В испанском языке есть слово «don», что в переводе «божий дар». Это лучше всего описывает его талант. Давид один из немногих вратарей, который приносит своему клубу очки.

Считаю, что он уже достиг того уровня, когда нападающие боятся голкипера. Он делает потрясающие сейвы. На тренировках порой вся команда пытается ему забить, и это совершенно невозможно! Мы хотим и дальше получать удовольствие от того, что у нас в клубе есть такой вратарь, и хотим сохранить его в команде как можно дольше. Думаю, Давид хочет стать легендой клуба и это важно. Легко представляю, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед» ещё много лет», цитирует Эрреру The Telegraph.

Невилл: де Хеа — самый настоящий топ-класс, мировой уровень
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Андер Эррера Давид де Хеа
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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