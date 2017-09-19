Кежман: Милинковичем-Савичем интересуются в Мадриде, Манчестере и Милане

Бывший футболист Матея Кежман, ныне являющийся агентом полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, в интервью Goal рассказал об интересе к его клиенту со стороны клубов из Мадрида, Манчестера и Милана.
«Несколько клубов из Мадрида, Манчестера и Милана проявляли большой интерес к нему. Но мой клиент хочет играть и продолжать расти, став одним из лучших на своей позиции. Трудно представить его вне «Лацио», где он хорошо начал сезон, но исключить уход я также не могу. Если Милинкович-Савич продолжает играть на своём уровне и расти, предложений от разных клубов будет много, как это было во время летнего трансферного окна. На сегодняшний день он с удовольствием продолжает выступление за «Лацио», — сказал Кежман.
Во время летнего трансферного окна интерес к 22-летнему сербу проявляли «Манчестер Сити» и «Ювентус». В текущем сезоне Милинкович-Савич принял участие в 4 матчах итальянской Серии А и отдал 1 результативный пас.