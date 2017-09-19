Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) объявил о старте программы по оказанию юридической помощи футболистам.
«Учитывая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся во многих российских профессиональных футбольных клубах, ОПСФ объявляет о начале программы по оказанию бесплатной юридической помощи футболистам-профессионалам при разрешении споров с работодателями. ОПСФ поможет в переговорах с клубом по устранению нарушений трудового договора и в случае необходимости поможет оформить документы для обращения в юрисдикционные органы Российского футбольного союза.
Обратиться в Профсоюз в рамках данной программы могут профессиональные футболисты и футболистки, являющиеся или желающие стать членами ОПСФ, чей совокупный ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей.
Получить более подробную информацию о программе или подать обращение можно по e-mail info@opsf.ru или телефону +7 (495) 727-62-03», — информирует сайт ОПСФ.