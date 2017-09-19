Бобан: «Милан» купил много футболистов, но ни одной суперзвезды

Бывший игрок «Милана» Звонимир Бобан поделился ожиданиями от выступления своей бывшей команды в сезоне-2017/18. Бобан в интервью Blick сказал, что россонери будет тяжело бороться за титул в Италии.
«Фаворитом в борьбе за скудетто остаётся «Ювентус». Что касается «Милана», они приобрели много хороших футболистов, но ни одной суперзвезды. Не так-то просто выиграть с таким количеством новых игроков, но я надеюсь, что ошибаюсь.
Лучший «Милан», в котором я играл, состоял из таких игроков, как Руд Гуллит, Райкард, ван Бастен, также были Папен, Савичевич, лучшие итальянцы той эпохи Франко Барези и Паоло Мальдини», — сказал Бобан.
После четырёх туров «Милан» в Серии А занимает 5-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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