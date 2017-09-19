Азар: если когда-то вернусь во Францию, то только в «Лилль»

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что в случае своего переезда во Францию в будущем он будет выступать там только за «Лилль», а желания перейти в «ПСЖ» у него нет.
«Если я когда-то вернусь во Францию, то только в «Лилль», – цитирует 26-летнего игрока SFR Sport 1.
Бельгиец уже выступал за «Лилль» с 2008 по 2012 год, с которым выиграл чемпионат и Кубок Франции. Азар играет в «Челси» с 2012 года. С тех пор он принял участие в 252 официальных матчах за лондонцев, забил 72 гола и отдал 62 результативные передачи.
Азар в ближайшее время продлит контракт с «Челси»