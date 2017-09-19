Карвахаль: однажды я бы хотел стать капитаном «Реала»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, который накануне продлил контракт с мадридцами, признался, что в будущем хотел бы стать капитаном команды. Пока же капитаном остаётся Серхио Рамос, а его заместителями являются Криштиану Роналду, Марcело и Карим Бензема.
«Каждый мечтает однажды стать капитаном «Реала». На данный момент им является Серхио Рамос, и мы все очень довольны. Но, конечно, однажды я бы хотел стать капитаном клуба, однако если этот день и настанет, то не скоро.
Хочу, чтобы однажды, когда я решу завершить карьеру, все знали, что я отдал всё для этого клуба, чтобы они гордились. Я абсолютно уверен, что всегда хочу быть игроком «Реала», и никогда не рассмотрю предложения от других команд», — цитирует Карвахаля Football Espana.
Карвахаль официально продлил контракт с «Реалом»