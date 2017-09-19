Фонсека: «Наполи» и «Манчестер Сити» – главные кандидаты на выход в нашей группе

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека рассказал о шансах своего клуба в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре донецкий клуб дома обыграл «Наполи» со счётом 2:1.
«Наполи» — одна из лучших команд Европы, они были фаворитами в первом матче группового этапа. Мы знали, что важно начать турнир успешно, и мы провели очень хорошую игру. Считаю, мы можем пройти дальше, но надо быть реалистом. Мы в очень тяжёлой группе, и «Наполи» и «Манчестер Сити» – главные кандидаты на выход из группы.
Любой тренер мечтает выиграть Лигу чемпионов, но я знаю, что это будет тяжело. Много команд сделали большие инвестиции для усиления состава. «Шахтёр» к ним не относится», – цитирует Фонсеку Noticias ao Minuto.
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