«МЮ» попросил запретить фанатам петь песню о Лукаку, посчитав её расистской

Организация по борьбе с дискриминацией (Kick It Out) обратилась к руководству «Манчестер Юнайтед» с просьбой запретить фанатам манкунианского клуба исполнять песню про Ромелу Лукаку, посчитав, что она усиливает расистские стереотипы. Об этом пишет The Telegraph.
Антидискриминационная организация вмешалась после того, как появился ролик, в котором фанаты поют песню о Лукаку, отмечая в ней, что у бельгийского футболиста 60-сантиметровый детородный орган. Болельщики исполнили песню в матче Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и в игре 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0).
«Мы знаем о ролике и его содержании. Текст, используемый в песне, является оскорбительным и дискриминационным. Расистские стереотипы никогда не приемлемы в футболе или в более широком обществе, независимо от поддержки игрока. Мы связались с «Манчестер Юнайтед» и будем тесно сотрудничать с ними и английской футбольной ассоциацией, чтобы быстро решить эту проблему», — говорится в заявлении.
Видео, в котором фанаты поют песню, можно посмотреть в «Твиттере».