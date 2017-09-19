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Х.Гарсия: привыкнуть к 35 градусам жары в Севилье легче, чем к минус 20 в России

19 сентября 2017, вторник. 12:24 Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал, как проходит его адаптация в новой команде. Во время летнего трансферного окна 30-летний футболист перешёл в «Бетис».

«Начало получилось захватывающим, было здорово. Люди показали свою любовь ко мне, и я на поле пытаюсь отплатить тем же. Что касается адаптации, привыкнуть к 35-градусной жаре легче, чем к минус 20 в России.

Как изменилась Ла Лига с 2009 года? Если говорить о последних трёх годах в России, футбол немного отличается. Различия в интенсивности игры, в скорости. В России всё как-то неторопливо. А вот в давлении, которое оказывается на команды, Ла Лига немного потеряла», — цитирует Гарсию Marca.

Хави Гарсия — болельщикам «Зенита»: я всегда вас уважал и буду уважать
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Бетис ФК Зенит Хави Гарсия
Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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