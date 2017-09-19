Х.Гарсия: привыкнуть к 35 градусам жары в Севилье легче, чем к минус 20 в России

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал, как проходит его адаптация в новой команде. Во время летнего трансферного окна 30-летний футболист перешёл в «Бетис».
«Начало получилось захватывающим, было здорово. Люди показали свою любовь ко мне, и я на поле пытаюсь отплатить тем же. Что касается адаптации, привыкнуть к 35-градусной жаре легче, чем к минус 20 в России.
Как изменилась Ла Лига с 2009 года? Если говорить о последних трёх годах в России, футбол немного отличается. Различия в интенсивности игры, в скорости. В России всё как-то неторопливо. А вот в давлении, которое оказывается на команды, Ла Лига немного потеряла», — цитирует Гарсию Marca.
Хави Гарсия — болельщикам «Зенита»: я всегда вас уважал и буду уважать