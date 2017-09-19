На финал чемпионата мира – 2018 подано 83 тыс. заявок, на матч-открытие 60 тыс.

На финал чемпионата мира 2018 года подано 83 тыс. заявок, на матч-открытие — 60 тыс. Об этом рассказал глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.
«Мы видим серьёзный интерес со стороны зарубежных болельщиков. От зарубежных болельщиков подан 21% заявок. Лидеры после заявок из России — Аргентина, Мексика, США, Бразилия и Китай. Наблюдается интерес ко всем матчам, но есть большие матчи, и мы можем обновить данные. На матч-открытие подано 60 тыс. заявок, на финал 83 тыс. заявок», — передаёт слова Эллера корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.