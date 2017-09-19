Парфёнов: к Каррере отношусь с большим уважением и надеюсь, что всё наладится

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поддержал наставника «Спартака» Массимо Карреру, отвечая на вопрос, есть ли у него объяснение, почему московская команда плохо проводит концовки встреч в нынешнем сезоне.
«Чтобы это объяснять, надо быть внутри команды. Со стороны болтать можно всё что угодно. «Диванных экспертов» у нас полно, я не из их числа. Я к Массимо отношусь с большим уважением и надеюсь, что у него всё наладится и дела пойдут в гору», — сказал Парфёнов.
17 сентября «Спартак» выигрывал у «Тосно» в гостях со счётом 2:0, играя в большинстве, а в итоге сыграл вничью (2:2), пропустив два гола в концовке игры.
«После игры Каррера ко мне не подходил, у каждого были свои эмоции и неотложные дела. Я понимаю его как коллегу, любой может оказаться на его месте. Такая это штука — футбол», — отметил наставник «Тосно».
В 10 турах РФПЛ «Спартак» набрал 13 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В чемпионате красно-белые уже в четвёртый раз упустили победу, выигрывая по ходу матча. Не удержал победный счёт «Спартак» и в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).